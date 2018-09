Video: südantlõhestav hetk, kui ema annab vastsündinu üle internetis kohatud võõrale

Seda südantlõhestavat stseeni võib näha politsei avalikustatud turvakaamerasalvestiselt. 25-aastane Inna Petrova elab äärmises vaesuses ning oli nõus oma beebi ära andma vähem kui 40 euro eest. Peterburist Omski lennanud 43-aastane Natalja Ždanova kasutab lennule pääsemiseks võltsitud sünnitunnistust, mis kinnitab, et pisibeebi on tema oma.

Inna ja Natalja kohtusid internetis. Natalja soovis meeleheitlikult veel olla ema – tema täiskasvanud poeg oli kodust lahkunud ning kuigi nende peres kasvab ka adopteeritud tütar, ei olnud see piisav. «Mina ja mu abikaasa sooviksime väga saada beebit vanuses 0-3 kuud,» kirjutas Natalja internetis. «Kõik adopteerimispaberid on ette valmistatud. Tüdrukud, kullakesed, palun aidake!»

Inna rasestus pärast lühisuhet ning elas kodus pideva vaimse vägivalla all – tema ema ja õde tahtsid, et Inna teeks aborti ning kui naine keeldus, toimus pidev ajupesu, et Inna lapsest loobuks. Lapse isa küll teadis rasedusest, kuid tal polnud plaaniski naist toetada ning Innal ei õnnestunud ka tööd leida. Kui ta nägi Natalja kuulutust, vastas ta kirjaga: «Tere, ma soovin, et mu tütar adopteeritakse. Palun tehke seda, mul ei ole võimalik teda ise üles kasvatada.» Natalja saadetud 3000 rubla olid mõeldud katma mähkmekulusid.