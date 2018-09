Jüri Kolk: Lõbutsemise jube rõõm

Kunagi aastate eest käisin kahe vanema tütrega Helsingis, Linnanmäe lõbustuspargis. Oli see vast päev! Paar kõige kohutavamat lõbustust jätsime lihtsalt vahele, aga tegevust jätkus niigi. Sõitsime Ameerika mägedel. See, et vagunid alla ei sadanud, tundus käivat füüsikaseaduste vastu, aga usaldasime insenere ega pidanud pettuma. Kihutasime hirmust ja rõõmust huilates.