Marjade ja puuviljade seast valides võiks mõelda, kas eelistuseks on saada võimalikult magus või pigem kuiv vein. Näiteks kirsid ja magusad õunad annavad magusust, pihlakad ja rabarber kuivemat maitset. Veini saab valmistada põhimõtteliselt kõigist aias ja metsas kasvavatest marjadest, aga veini sisse võib panna ka seismajäänud moose, mahlasid, meevett ja isegi ingverit ning kaneelikoort. Küll tasub teada, et happeline tooraine võib veini käimaminemist takistada, seega tuleks näiteks jõhvikale, pohlale ja pihlakale alati midagi juurde lisada. Koduveini suhkruta valmistada ei õnnestu, kui koonerdama hakata, läheb veinitegu luhta. Küll võib vastavalt maitsele lisada suhkrut pisut vähem kui retsept ette näeb.

Algaja veinivalmistaja võib järgida rangelt retsepti, aga kogenum tegija juba teab, et mõnu peitubki eksperimenteerimises. Küll on tähtis kõik kogused üles kirjutada, et hea õnnestumise korral uus vein sama retsepti järgi teha.

Kääritamisprotsessi peamine märksõna on õhu juurdepääsu takistamine ehk kääritusnõu peab olema korralikult suletud. Nõu kaanele kinnitatakse mulksuja, mis annab märku veini «käimisest». Mulksutaja torusse lisatakse pisut vett. Tasub teada, et vein “käib” päris häälekalt, seega tuleks sellest lähtuvalt valida kääritamisprotsessiks kodus sobivaim asukoht, kus veinitegu igapäevaelu segama ei hakka.

Kui vein on «käimise» lõpetanud (ei mulksu enam) ja selginenud, on vein valmis. Käärimine peatatakse ning lisatakse süsihappegaasi eraldaja ja selitaja, mis annab veinile lõpliku valmiduse ja kirka värvi. Veini võib villida suurest pudelist väikestesse, aga säilitama peaks neid jahedas. Mitut erinevat sorti veini tehes võiks jälgida, et igal pudelil on märgitud tooraine kogused ja valmistamise kuupäev. Sõltuvalt kvaliteedist ja toormest säilib koduvein kuni 5 aastat.