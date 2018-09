Märgid, et üks halb inimene rikub su elu ära

Kas oled märganud, et mõni selline inimene on sinupereliige, töökaaslane või treeningpartner? Võib-olla oled mõne sellisega sünnist saati koos elanud või temaga vabatahtlikult abiellunud. Samuti on võimalik, et sa ei ole teda oma silmaga näinud, kuid ta ajab sind interneti vahendusel peast halliks. Või siis on ta juba surnud, kuid mälestus tema tegudest on nii võimas, et ajab sind siiani närvi. Või veelgi hullem – kirjeldatud inimene oled sina ise.