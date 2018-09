Vaata ja imesta! Turule tuli intiimpiirkonnale mõeldud kangasmask

Brändi sõnul sisaldab kangasmask aaloeekstrakti, sütt, lagritsajuure ekstrakti, vett ja hüaluroonhapet ehk siis koostiselt on tegemist üsna tavalise niisutava maskiga. Küll aga on intiimpiirkonnale mõeldud mask mitu korda suurem ja tuleb koos tiivakestega, mis jalgade külge kleepida. Maski tuleks peal hoida 15 minutit, et koostisosad saaksid nahka imenduda, kirjutab Marie Claire.