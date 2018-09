Sodiaagi saladused: nendest tähemärkidest saavad parimad lapsevanemad

Vähk

Vähk on kõige mõistvam lapsevanem. Selle tähemärgi emotsionaalne tundlikkus hoiab neid ehk teistes elu aspektides tagasi, kuid see teeb neist ühtlasi suurepärased lapsevanemad. Nad tunnetavad laste vajadusi ja neil on pakkuda lastele lõputut armastust ja tuge.

Kaksikud

Kaksikud on need kõige lõbuamad lapsevanemad. Nende hea suhtlemisoskus aitab neid ka lastega toimetulekul. Kuna selle tähemärgi esindajad on ise lapsemeelse olekuga, jagavad nad lastega sarnast huvi ja rõõmu maailma ja pisiasjade üle. Kaksikud on alati valmis lapsele midagi uut õpetama.

Sõnn

Sõnnid on usaldusväärsed ning tuntud oma asjalikkuse ja tarkuse poolest ning see teeb neist täiskasvanuliku lapsevanema. Ükski laps ei pea nende seltsis end kunagi alt veetuna tundma. Sõnnid armastavad perega aja veetmist. Lisaks räägib Sõnnide kasuks laste kasvatamisel nende otsatu kannatlikkus.

Kalad

Kaladest lapsevanemad uputavad oma lapsed armastusega ning toetavad nende loomingulist poolt. Kalad ise on empaatiavõimelised ning lahked ja nad arendavad neid omadusi ka lastes.

Lõvi

Lõvi on üks ütlemata uhke lapsevanem. Lõvi otsib pidevalt võimalusi lapsele kompliment teha või tähistada tema väikeseid võite ning need pisiasjad ehitavad Lõvi lastel enesekindlust. Sellest tähtkujust lapsevanemad imetlevad oma last piiritult ning otsivad üha uusi võimalusi pakkuda neile kogu maailma. Küll aga selles vaimustuses kiputakse mööda vaatama nende väikestest puudujääkidest ja vajadustest.