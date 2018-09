Seitse kõige levinumat seksuaalfantaasiat

Oma uue raamatu tarvis uuris sotsiaalpsühholoog dr Justin Lehmiller rohkem kui 4000 ameeriklast, et teada saada, millised on kõige levinumad seksikad fantaasiad. Neid jagades loodab arst, et inimesed tunnevad end ehk mugavamalt ja ei pea end veidrikeks, kui neid teatud stsenaariumid erutavad.

«Enda ebanormaalseks pidamine on üks suurimaid asju, mis inimesi tagasi hoiab ning see tekitab ärevustunnet, mis omakorda on meie seksuaalelule väga hävitava mõjuga,» vahendab Metro Justini sõnu. «Ma tahan, et inimestel oleks lihtsam neil teemadel rääkida.»