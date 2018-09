Transsooline nooruk tappis oma vanemad, kuna nood ei toetanud soovahetust

Andrea Balcer tunnistas Metro teatel end täna kohtus süüdi 2016. aastal halloweeni hommikul oma ema pussitamises. Kui isa abikaasa karjete peale üles ärkas, ründas ta jahinoaga ka teda. Veretöö ei olnud aga lõppenud – Andrea tappis ka pere chihuahua tõugu koerakese. Kõik leidis aset Maine’i osariigis Winthropi linnakeses.

Kohtus mängiti ette häiriv häirekeskuse kõne, kus võis lindilt kuulda, kuidas Andrea oma teo naerdes üles tunnistas. «I stabbed the f*ck out of him,» ütles naine isa pussitamise kohta.

Balceri üle peetakse kohtut kasutades tema sünninime Andrew’d. Balcer tõdes kohtus, et rääkis vanematele juba kolme-nelja-aastaselt, et on transsooline. Aastatepikkune vanematepoolne toetuse puudus aga murdis lõpuks tema kannatuse. «Nad ütlesid mulle, et see pole aktsepteeritav. Mind kasvatati üles poisina, mulle sisendati, millised peavad mehed olema, kuidas käituma,» tunnistas Balcer kohtus. «Mind ei kasvatatud kunagi sellisena, nagu ma tegelikult olla tahtsin. Minus on sügav konflikt inimese vahel, kelleks mind kasvatati ja inimese vahel, kes ma tegelikult olen.»