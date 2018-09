Haruldase haigusega naine on end juba 20 aastat iga päev meikinud

Yolandal lõi vitiliigo välja 14-aastaselt, kui ta juuksed läksid ühest kohast täiesti halliks. Nüüdseks on ka pool tema näost laiguline, kuid sellel ei lase ta välja paista. Nimelt on Yolanda juba 1995. aastast end iga päev meikinud, sest ta ei salli seda, kui inimesed teda vaatama jäävad, kirjutab Daily Mail.

Ettekandjana töötav naine saab ainuüksi oma juuste pärast väga palju tähelepanu. Tema sõnul kommenteerib päevas umbes kolm klienti ta juuste erilist värvi ja sageli mainitakse, et ta näeb välja kas nagu Disney tegelane Cruella de Vil või X-Meni kangelanna Storm.

Yolanda Flores, 41. FOTO: SWNS.com / Scanpix

«Mulle ei meeldi see, kui inimesed hakkavad mulle igasugu küsimusi esitama või tahavad teada, kas ma olen haige ja nakkusohtlik. Mulle tundub, et ma hirmutan väikeseid lapsi, kes vaatavad mind nagu koletist,» kurdab ta.

Ilma meigita ei julge Yolanda enam kodust välja minna seetõttu, et teda lapsena palju noriti ja kiusati. Kuigi tal on kaks last, elab ta üksi, sest on nõnda ebakindel, et ei talu seda, kui teda vaadatakse.

Yolanda Flores, 41. FOTO: SWNS.com / Scanpix

«Kui ma jõuan koju ja oma näo ära puhastan, siis vaatan end peeglist ja see teeb ikka haiget. Vahel lepin endaga, kuid ma pean ikkagi endaga iga päev vaeva nägema ja pingutama, et olla positiivne.»

Yolandal on aidanud enesekindlust tõsta sotsiaalmeedia. «Kui ma katan oma näo meigiga, siis arvavad inimesed, et ma olen oma juuksed ise selliseks värvinud ja nad ei küsi midagi mu tervise kohta. See teeb elu minu jaoks lihtsamaks,» tunnistab ta.