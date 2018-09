Miks ei tohi kohvi mikrolaineahjus soojendada?

Kohvijoojaid on igasuguseid. Kui üks on nõus jooma vaid väga erilistes tingimustes keedetud gurmeekohvi, siis mõni teine võib vaat et porivett kohvi pähe juua, kuna kõik läheb kergesti alla. Need viimased joovad ilmselt meeleldi ka mikrolaineahjus soojendatud kohvi, kuid enamikule see joomiseks ei kõlba.