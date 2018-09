Noore ema mure: kuidas usaldada meest, kes pidevalt teisi naisi vaatab?

«Saan aru, et teid häirivad mõtted ja kahtlused, mis teil viimasel ajal peas liiguvad. Tunnete, et need võtavad aina rohkem ruumi ning ei lase rõõmustada oma lapse ja paarisuhte üle. Te olete märganud, et teie mees tunneb mingil määral huvi ka teiste naiste vastu – mõnes internetiportaalis, Facebookis. Teile teeb haiget see, et saate nendest kontaktidest hiljem teada ja sooviksite, et teie mees oleks ausam ja avatum nendel teemadel.

Võib öelda, et usaldamine tähendab seda, et usute, et teine teeb enda parima. Üldjuhul jäävad mehed peale abiellumist ikka märkama ka teisi naisi ja see ei pruugi olla suhtele ohtlik. Olen teiega igati nõus, et kõige olulisem on oma suhtes hoida sädet ja vastastikust lugupidamist. Te küsitegi, et kuidas omavahelist sädet tagasi tuua. On loomulik, et suhe muutub ja areneb ning esialgne säde muutub suhte arenedes sügavamaks kiindumuseks. Inimesed õpivad teineteist paremini tundma, austama teineteise vajadusi ja loovad ühiseid traditsioone. Te tahate, et mees oleks teiega aus. Aus on lihtsam olla emotsionaalselt turvalises suhtes. Emotsionaalne turvalisus on see, kui inimene tunneb, et selles suhtes on tema tunded ja mõtted aktsepteeritud just nii nagu need on. Nüüd võite ise endalt küsida, kui palju ausust te välja kannatate. Inimesed armuvad alguses kujutlusse teisest inimesest. Kas olete valmis armastama oma meest sellisena nagu ta on – koos oma erinevate vajaduste, harjumuste, hirmude ja rõõmudega?