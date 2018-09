Seitse asja, mida ei tohi oma tervise huvides trennis kanda

Women’s Health tuleb algajale appi ja annab juhendeid, mida ei tohiks trennis kanda, et treeningkogemus oleks võimalikult meeldiv ja ei kahjustaks su keha.

Puuvillast riided

Kuigi uuringud on näidanud, et puuvill haiseb võrreldes sünteetiliste kangastega vähem, imab see endasse väga palju niiskust ja tekitab trenni tehes tunde, et sul on märg saunalina seljas. Mida niiskem on trennirõivas, seda suurem on tõenäosus, et seal on bakteritel mõnus kasvada. Eriti kui teed trenni pikka aega järjest. Seetõttu suureneb seennakkuse ja paha lõhna tekkeoht. Kanna trennis oma mugavuse ja tervise nimel niiskusthülgavaid riideid, mis on aktiivseks elustiiliks mõeldud.

Kulunud jalatsid

Öeldakse, et ühed tossud peavad vastu umbes 500 km ja siis tuleks need välja vahetada. Kui sa ei pea vahemaid silmas, ei ole alati hästi aru saada, millal jalatsid tegelikult läbi on, kuid mõned märgid aitavad sellest paremini aru saada. Tossud tuleks välja vahetada siis, kui nende tallad on nii kulunud, et mustrit pole kohati näha või kui õmblused hargnevad ja tekstiilis on auke. Kulunud jalatsid ei toeta enam piisavalt jalgu ja ei kaitse neid põrutuse eest. Kulunud taldade tõttu võib jalahoid viltu minna ning selle tagajärjel suureneb ka põlvede ning puusade vigastuste oht.

Tavaline rinnahoidja või väljaveninud spordirinnahoidja

Oma rindade nimel võiksid kindlasti hoiduda trennis tavalise rinnahoidja kandmisest, eriti kui sel on traadid ja palju karedat pitsi. Samuti teed oma rindadele liiga väga lõdvalt hoidva väljaveninud spordirinnahoidjaga, mis ei paku büstile enam piisavat tuge. Suuremate rindadega naistel võib seetõttu esineda trennijärgselt selja- ja õlavalusid, rääkimata sellest, et ilma toestuseta venivad rinnad pideva liikumise tõttu kiiremini välja.

Ehted

Kui sa ei taha oma väärisesemeid garderoobi jätta, jäta need targem koju. Trenni aksessuaarid ei sobi. Kõiksugu ehted, mis ripuvad keha küljest väljapoole, võivad hüpeldes sulle haiget teha või seadmete külge kinni jääda. Isegi sõrmused võivad raskusi tõstes sooritust kahandada, sest need takistavad õiget haaret ja võivad nahka lõigata.

Liiga kitsad riided

Kompressioonrõivad on lihastele kasulikud, sest lasevad kehal survest hoolimata vabalt liikuda. Teine asi on see, kui riided on lihtsalt kitsad. Liiga väikesed püksid pigistavad ja ei lase sul harjutusi korrektselt sooritada. Lisaks suruvad need soontele ja pärsivad vereringet. Selle tagajärjel võivad näiteks jalad krampi minna. Kitsas topp või spordirinnahoidja takistab jällegi normaalset hingamist. Hõõruvate õmbluste pärast läheb ka nahk kergesti marraskile.

Väga kottis riided

Trennis ei ole mõtet oma keha varjata, isegi kui tunned end avarates rõivastes enesekindlamalt. Püüa sellest üle olla, sest treener peab nägema, et sooritad harjutusi õigesti ja hoiad keha korrektselt. Tänapäevased treeningriided on disainitud nii, et need aitaksid kehal paremini liikuda. Leia omale rõivad, mis sulle hästi sobivad ja on mugavad.

Meik