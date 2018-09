3 lihtsat oliiviõlikastet, mis sobivad pea iga roa kõrvale

Sega sidrunimahl ja oliiviõli, peaksid tundma head tasakaalustatud maitset oliiviõli sidruni vahel. Lisa sool ja must pipar ning sega. Lisa vähehaaval küüslauku nii, et maitse oleks väga tagasihoidlik, kui tugevamat maitset soovid, siis lisa juurde. Lisa vähehaaval mett, magusama maitse puhul suurenda kogust. Kui põhi on valmis, siis lisa meelepärased ürdid allolevate juhendite järgi: