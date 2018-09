Retseptisoovitus: Hokkaido kõrvitsa supp

NB! Kui juhtub, et saumikserit ega ühtki teist purustavat asja käepärast ei ole, siis saad ikkagi seda suppi teha. Soovitan teha paksema supi ning siis kui kõrvits pehme, see kahvliga purustada. Aega läheb oluliselt rohkem, aga maitse on ikkagi äärmiselt mõnus!