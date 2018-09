5 põhjust, miks sul on pidevalt näljatunne

Oled sa kindlasti näljane või on sul kõigest janu? Tihti tunneme äkilist isu, kuigi tegelikult vajame vaid klaasi vett. Vee joomine toidukordade vahepeal aitab paremini isusid kontrollida. Küll aga ei tohiks korraga palju vett juua vahetult enne söömist, söömise ajal ja kohe pärast einet, sest see võib meie seedimist raskendada, kirjutab BT Lifestyle.

Toitumisspetsialist Cassandra Barnes selgitab, et kui sööme ühe toidukorra ajal liiga palju süsivesikuid, imenduvad nad kiiresti suhkrutena organismi ja vallandavad insuliini, mis on meie vere glükoosisisaldust reguleeriv hormoon. Niimoodi kaob kiiresti verest kogu suhkur ja tekib uuesti näljatunne.

Suurenenud isu ja eriti magusaisu võivad viidata asjaolule, et sul hakkavad varsti päevad. Need muudatused on seotud hormoonidega. Selleks, et oma toitumist tasakaalus hoida on oluline iga toidukorra ajal süüa valgurohkeid toite nagu näiteks kala, liha, mune, pähkleid ja seemneid.