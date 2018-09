Tallinn Dolls vastab süüdistustele: me ei peta oma kliente!

«Tallinn Dollsi uus tehnoloogiline ettetellimist võimaldav lahendus ei ole mõeldud tarbijat kahjustama,» ütleb Tallinn Dollsi juht Mari Martin. «Oleme tarbijakaitseametiga olnud aktiivses suhtluses, et tagada tarbijate õigused ning samas ettevõtte võimalus innovaatiliseks äritegevuseks. Eestist on tuua mitmeid sarnaseid näiteid, kus riik peab laiemalt mõtlema, kuidas moodsaid tehnoloogiapõhiseid teenuseid reguleerida nii, et see ei pärsiks Eesti majandusarengut.

Näiteks taksondus ja meie lipulaev Taxify on sadasama tõestanud, et uued tehnoloogilised lahendused käivad vahel seadusandlusest ees. Kui seadusandlust ei kaasajastataks, kas hea lahendus oleks olnud see kui Taxify oleks lõpetanud tegevuse? Oleks kahju, kui riik oleks ühe eesrindliku ettevõtte sellega likvideerinud.

Seadusandluse kaasajastamisel tuleks teha koostööd kõikide sektoritega ning arutada ühiselt, kas uued lahendused on kliendivaenulikud või hoopis vastupidi. Tallinn Dolls on koostööle olnud seni ja ka edaspidi avatud, mille tõestuseks on kiire ja avatud suhtlus tarbijakaitseametiga.

Tallinn Dolls on loonud uusi innovatiivseid lahendusi täiesti uueks ostukogemuseks, mida varem ei ole Eestis kasutatud. Meie uus ettetellimise lahendus on üles ehitatud keskkonnasõbralikule tootmismudelile ja tarbimisele. Inimesed saavad tellida tooteid enda soovide alusel enne tootmist. Tänu sellele saab Tallinn Dolls tuua turule ka palju enam riskantseid mudeleid, sest neid ei toodeta ette vaid antakse tarbijal endal valida. See loob tarbijale juurde nii palju uusi ostuvõimausi. Ei ole ostujuhid need, kes peavad tarbija eest otsustama, et mida ja millal ja mis hinnaga nad peaksid tooteid ostma. Tarbija saab ise otsustada, millised tooted on erilised ja millised tooted on liiga erilised, et neid tarbida.

Selline lahendus aitab täna moetööstuses vältida igasugust ületootmist ja aitab prognoosida tulevikuks paremini uusi trende. See on koostöö tarbijaga, kus tarbija saab uue disaini loodud just talle ja panustab keskkonnasõbralikku tootmisesse. Oleme saanud palju tagasisidet klientidelt, et neile selline koostöö meeldib.

Seda tõestab ka asjaolu, et meil ei ole tarbijavaidlusi klientide poolt. Tänased vaidlused käivad meil vaid tarbijakaitse endaga.

Meil on olnud tarbijakaitses üks kliendivaidlus (18-005197), kus nii tarbijakaitse kui ka klient nõustusid, et toode, mis on loodud tarbija mõõtude järgi, ei kuulu tagastamisele. Ettevõttena tulime kliendile siiski vastu ja parandasime toote talle sobilikuks. Ja kõik osapooled olid rahul.

Tallinn Dolls tarbijatingimused on koostanud advokaat Toomas Seppel, kommenteerides:

«Taganemisõigusel on erand (VÕS § 53 lg 4 p 3), mille kohaselt ei saa tagastada kaupa, mis on valmistatud tarbija tingimuste kohaselt. Tallinn Dolls pre-order riideesemed valmistatakse tarbija tingimustel – toode läheb tootmisesse ainult juhul, kui on tellimus ning toodetakse riideese konkreetsele tarbijale tema valitud mudeli, kanga, prindi, suuruse jne alusel (loakaupa ei ole). Sageli on tegemist tootega, mille puhul valmib ainueksemplar, sest sama kanga, mõõdu või sõnumiga tooteid tellitakse ainult üks. Vaidlus tarbijakaitseametiga on selles, kas sellisel viisil riideesemete tootmine ja müük on tavaline e-kaubandus või on tegemist tootmis- ja ärimudeliga, mille puhul valmivad riideesemed tarbija tingimuste kohaselt.»