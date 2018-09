Suhtetreener: mida mees tegelikult magamistoas tahab

Hussey vend Stephen Hussey on raamatu «Get the Guy» autor ning ütleb, et hoolimata stereotüüpsest arvamusest ei taha mehed vaid seksi ja võileibu. «Kuigi osaliselt on sel tõepõhi all – ma tahan mõlemaid neid asju,» tõdeb ta. «Aga ma tean, et mul võivad olla need mõlemad, kuid võin ikka olla suhtes õnnetu, igatsedes meeleheitlikult murevaba poissmeheelu.»

Husseyde sõnul meenutavad neile naised, kes usuvad, et mehed on nii lihtsakoelised, mehi, kes usuvad, et õnneks on vaja vaid raha ja kuuspakk-kõhulihaseid. Suhteeksperdid selgitavad, et seks on tegelikult eluterve suhte sümptom, mitte otsene põhjus. «Asi, mis seksist endast rohkem määrab, on seksuaalne ihalus.»

Seksuaalse ihaluse alla käib uudsus, müstika, lõbu, seiklus ja jagatud erutus, võime vabaks lasta ning nautida jagatud kirehetke.