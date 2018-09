Aleksandr Popov: kes kannatab, see varjunditest elab ehk kuidas nutisõltlastest noori tänaval šokeerida

Aga vaatamata raskele algusele kirjandusliku arengu rännuteel, olen ma tänase päevani veendunud «trükimustausuline». Kui vähegi võimalik soovin ma lugeda paberkandjal trükiteost, ka siis, kui elektroonilised variandid tunduvad näiliselt mugavamad. Raamatul on oma võlu, mida digitaalsel kujul on raskem hoomata. Raamat kestab kaanest kaaneni. Tal on oma sisu ja vorm, mis signaliseerivad meeltele, et toimumas on midagi enamat kui pelgalt infovoo tarbimine digiseadme ekraanilt. Aset on leidmas sihipärane ja mõtestatud keha ja vaimu koostöö. Iga kord, kui raaamatu lugemine järjehoidja vahendusel seiskub, talletub meeltesse idee, et toiming ei ole lõppenud, vaid pelgalt seiskunud, oodates oma peagi naasvat järge.

Vahemärkusena oleks vast paslik välja tuua, et minu kirjatüki eesmärk ei ole tehnoloogiavastasuses. Ärge nüüd mõelge, et ma David Cameroni ja Austria jõusaalisaavutuse masinate mässu või danbrownilikku tehisintellekti riukalikkust kardaksin. Sugugi mitte! Olen sama kohusetundlik asotsiaalmeedia tarbija kui paljud teised ja leian, et ilma lõustaraamatu kommentaariumi, Twitteri säutsulindude ja Instagrami pildivoogudeta oleks elu tuhm ja värvitu – ei mingeid varjundeid, isegi halle mitte!

Tarbin minagi elektroonilist meediat, seda nii audio- kui ka videomaterjalina üpris aplalt. Küll aga olen sellegipoolest veendunud, et trükikunsti tulemusel minuni jõudev kirjasõna on oma loomult kuidagi rahustavam ja ängi vähendava toimega kui seda on digiekraanilt vastu kumav infojada. Küll aga tuleb tõele au anda ja nentida, et ilma digimaterjalideta oleks tänapäeval vajaliku info kiirelt ja operatiivselt leidmine võimatu ja inimkond tuhniks ikka veel arhiivitolmus lootuses, et leidub keegi helgema peaga indiviid, kes mäletab vähemasti lehekülgede vahemikku teoses X, kus huvipakkuv informatsioon sisalduda võiks.

Näoilme ütleb rohkem kui tuhat sõna

Paberkandjal raamat avalikus ruumis on omalaadne fenomen. See annab põhjuse arvata midagi nii isikust, kes seda tarbib kui ka teosest endast. Isiklikust kogemusest olen täheldanud teatud tüpoloogilisi reaktsioone, mis ümbritsevas aegruumis esile kerkivad, kui raamat käes ühistransporti ootan või selle transpordiseadme sisemuses kergelt väriseva käega nähtavale toon. Rahustuseks olgu öeldud, et senini pole ma veel kordagi füüsilise reaktsiooni objektiks sattunud, küll aga on inimeste näoilmetest, nagu pea igast pildist, võimalik välja lugeda rohkem kui tuhat sõna.