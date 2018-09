Kui palju kaloreid on kartulis?

Friikartulid, kartulipuder, krõpsud – mõned maailma isuäratavamad toidud on tehtud kartulist. Paraku on kartulil populaarsete süsivesikuvaeste dieetide tõttu halb reputatsioon ja jääb mulje, et see on ränk patutoit. On see ka päriselt nii?