4 vürtsi, mis parema tervise nimel oma menüüsse lisada

Kui tahad suhkru tarbimist vähendada, siis on mõistlik kunstlikest suhkruasendajatest eemale hoida. Neid kunstlikke magustajaid seostatakse tujude kõikumise ja depressiooniga ning nad põhjustavad suuremat näljatunnet.

Proovi suhkru asemel hoopis kaneeli. Kui tunned magusaisu, lisa kaneeli oma jogurtile, kohvile või hommikupudrule. «On tehtud uuringuid, mis näitavad, et võrreldes tavalise suhkruga, aitab kaneeli lisamine toidule hoida veresuhkru taset ühtlasena,» selgitab toitumisspetsialist doktor Marilyn Glenville.

Kurkum on kõrge antioksüdantide sisaldusega ja põletikuvastase toimega ning on abiks valu leevendamisel erinevate tervisehädade puhul. Kurkumit kasutatakse võitluseks liigesepõletikust kuni hambaprotseduurideni, kirjutab BT Lifestyle.

Traditsiooniliselt on Pärsia meditsiinis safranit kasutatud tujutõstjana, lisades seda teele või riisile.

Safraniekstrakt aitab toota serotoniini, mis toimib aju jaoks hea tuju hormoonina. Lisaks aitab see hoida sind snäkkimise eest.

Toitumisspetsialist Shona Wilkinson räägib, et kohe pärast Cayenne'i pipra söömist on tunda, kuidas organism soojeneb ja võib isegi higistama hakata. «Seda protsessi nimetatakse termogeneesiks ja see aitab organismil rasvu põletada,» räägib spetsialist.