Ema süda valutab: lapsed tahavad vaid issit, mina olen tühi koht

Nüüdseks on näiteks hommikud ehk siis issi tööleminekud läinud väga jubedaks. Kirjeldan tänast: väiksem laps magas omas voodis lastetoas, suurem laps oli öösel kolinud meie tuppa meie voodisse. Kuna mul on niigi raske, siis kolisin mina suurema lapse voodisse lastetuppa. Kui mees hommikul lahkus, siis sel hetkel mõlemad lapsed magasid. Nii kui ta ukse lukku keeras, ärkas suurem meie voodis ja jooksis nuttes välisukse juurde. Selle aja peale, kui mina koridori jõudsin, oli ta juba pidžaama väel ja paljajalu trepikojas, korteriuks pärani lahti ja karjus issi järgi. Tõmbasin ta tagasi korterisse, panin ukse ülevalt lukku, kust ta avama ei ulatu. Seal ta siis karjus issi järgi, lõhkudes ust. Helistasin mehele ja olin kogu selle olukorra pärast tema peale tige. Ma küll ei tea, mis ta valesti tegi, ilmselt mitte midagi, aga mina seda last ka maha rahustada ei suuda. Mees tuli koju tagasi, tegi lastele hommikusöögi, pissitas nad ära ja läks siis tööle. Õnneks on nii, et mehel on oma ettevõte ja tööl selliseid käigud probleeme ei tekita.

«Teie kirjast saan aru, et lapsed tahavad rohkem isa tähelepanu ja see paneb teid tundma tõrjutuna. Tundub ka, et olete üsna väsinud laste kantseldamisest, mis nende nii väikest vanusevahet ja teie lapseootust arvestades on ka loomulik. Tegelikult on tore, et lapsed isaga olla tahavad. See tähendab, et olete emana teinud head «tööd» isa kaasamisel lastekasvatamisse ning lastel on isaga hea kontakt kujunenud. Arenguliselt on poisid juba päris suured ja võiksid isaga järjest enam koos tegutseda. See ei tähenda aga sugugi, et teie ei oleks neile oluline. Olete ju väiksemaga päevad läbi koos ning nüüd on ka suurem laps kodus. Ilmselt saavad nad teiega päeval piisavalt koos olla ning teie tähelepanu nautida.Väikelastele on ka omane, et nad võivad tujutseda ja nõuda ainult ühe vanema tähelepanu ning hakata tugevalt protestima, kui teine vanem üritab läheneda või isegi ainult otsa vaatab. Selline reaktsioon aga ei tähenda, et laps tõrjutavasse vanemasse kiindunud ei oleks.