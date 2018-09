Blogija Kirsti Vaikla usub sotsiaalmeedia headusesse

Olen mõnda aega olnud osa Promotyst (koht, kus kohtuvad sisulooja ning turundaja). Selle eesmärk on olnud samuti kasvada millekski enamaks. Kommuuniks, kus teineteist unistustes edasi aidata. Seega tekkis Promotyl mõte influencer akadeemiaks ning hea meelega aitasin selle elluviimisele kaasa. Usun, et see annab super võimaluse teha nendel oma hääl kuuldavaks, kel samuti on mingis vallas missioon. Jagada ja luua suuremat väärtust. Me saame nendele inimestele anda väikese boosti.

Usun, et me kõik peame sotsiaalmeediat kasutama tervislikult. See on koht, kus jagada oma elu hetki, kogemusi, arvamusi ja tegemisi. Küll aga tuleb jääda realistlikuks ning mitte lasta sel enda üle võimust võtta. Peamine - ei tohi end teistega võrrelda! Me kõik oleme erinevates etappides oma eluga. Meil kõigil on oma tempo. Samuti tihti ei näidata downlow pooli, mis meie eludes toimub. Siiski meil kõigil on ka neid. Iseenesest usun, et see on super koht teineteise toetamiseks ning inspireerimiseks kui seda kasutada õigesti!