Kuidas mõjutab sügisene pööripäev sinu horoskoopi?

Sügisene pööripäev on aeg, mil päevavalgust ja ööpimedust on täpselt võrdsel määral. Edaspidi lähevad ööd aina pikemaks ja tuleb pime sügis. Kuigi see mõte võib mõjuda masendavalt, on astroloog Donna Page’i sõnul põhjusta ka rõõmustamiseks, kirjutab Women’s Health.