Kirjad vanglasse: kuidas ma lohutan nutvaid lapsi, kelle issi on vanglas?

Tõde on see, et ma olen katki. Ma olen üksik ja mul ei ole kellegagi rääkida. Kõik, kellega ma oma päeva ning tõelisi tundeid jagada sain, olid sina. Sa teadsid alati, mis suunas mõelda. Sina oled küll vanglas, aga miks mul on tunne, et me mõlemad oleme vangis? Et meid mõlemaid on oma maailmadest ära lõigatud?

Mul on vangla kontseptsioonist väga keeruline aru saada. Loomulikult ei peaks vanglaelu olema lihtne. Kuid see ei peaks ka olema nii raske nendele, kes on väljaspool vanglasüsteemi. Praegu oleme me kõik selle osa. Meid kõiki kanname karistust.

Vaatame üle meie suhtlemise võimalused. Meie võimalused kohtumiseks on vabade aegade võimalusel vaid korra kahe nädala jooksul 70 minutiks. Telefonitsi võime me vestelda alla kümne minuti ja sedagi korra nädalas. Ülejäänud suhtlus toimub vaid kirja teel, mille vastust, nagu sinu toanaaber ütles, tuleb pikalt oodata. Viimase kirja, mille sinult sain, kirjutasid sina nädal tagasi.

Me elame infoajastul, mitte kunagi varem pole info liikunud kiiremini kui praegu.

Ei tasu olla pessimist, aga täna ma tunnen, et meile võimaldatud kohtumine tegi mulle rohkem haiget kui et see tegi head. Ma pean kõik uudised ja tervitused sõpradelt ja perelt, oma tunded ning emotsioonid ja ka sinu elu ja olu teemade arutamise mahutama 70 minuti sisse. Vähe sellest, et ma sind kohtumistel üürikest aega näen, räägin ma sinuga läbi telefoni ning klaasi, saamata sind kallistada või tunda sinu lähedust.

Lisaks sellele lõpetab meie vestluse väga järsult ja taktitundetult powertrip'il vanglaametnik. Ma ei usalda, et vangla selliselt kellestki normaalset inimest teeb. Ka inimesed,, kes sinna tööle läinud, on kaotanud külastajate vastu empaatiavõime ja inimlikkuse.

Loomulikult ei ole minu probleemides süüdi keegi teine. Ei taha kedagi selles süüdistada ega ohvrit mängida. Neid tundeid ja mõtteid ma endale lihtsalt keelata ei saa. Ma saan ainult kontrollida seda, mis ma maailmale endast välja annan.

Ma soovisin härra ametnikule siiski ilusat päeva ja loodan, et tal oli parem päev kui mul. Aga ma ei ole kindel, et ma pikalt sellise vanglasüsteemi toel kellelegi head soovida tahan. Mind on õpetatud enda eest seisma, kui keegi minuga kehvasti käitub. Aga praegu pean ma kõik jama alla neelama, et mitte kompromiteerida meie kohtumiste võimalikkust.

Kas tead, mida selline allasurutus minus üles toob? Viha ja kurbust ning sügavat valu. Ma ei taha olla kurb või vihane. Kuid olles sellises vanglasüsteemis on need paraku emotsioonid, millega tuleb meil iga päev elada.