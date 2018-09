5 konkreetset sammu, kuidas päriselt raha säästa

Nii nagu treeningu alustamisega on ka rahatarkuse omandamise puhul kõige keerulisem just esimene samm. Proovi neid viite lihtsat nippi, kuidas säästmisega alustada ning omale rahaline puhver tekitada.

Pane kirja oma eesmärgid

Kui sul on eesmärk silme ees, on säästa palju lihtsam kui lihtsalt igaks juhuks raha kõrvale panna. Kui eesmärgid kirjas, saad eelarvet koostades selgeks, kui palju iga kuu säästa suudaksid ja kaua unistuse täitumine võiks aega võtta. Eesmärgid peavad olema selged, mõõdetavad, isiklikult olulised ja ajaliselt piiritletud. Näiteks: «Panen iga kuu kolmandal päeval 50 eurot kõrvale, et aasta lõpuks oleks 600-eurone rahaline puhver ootamatusteks.» Paljud aga ütlevad lihtsalt iseendale, et «proovin kulutada vähem», kuid see lubadus kipub juba paari päevaga ununema.

Koosta pere eelarve

Eelarvest saab kõik alguse. Pane igapäevaselt kirja, millele su raha kulub, mis gruppidesse need kulud jaotuvad ja kas on võimalik neid kulusid kärpida? Teadmatuses hulpides ei saa astuda konkreetseid samme, et olukorda parandada. Lihtsaks võimaluseks on näiteks internetipangas olev rahaplaneerija. Rahaplaneerijaga saab hetkega ülevaate oma rahalisest olukorrast, sest rahaplaneerija leiab tehingutest automaatselt vajalikud andmed ja liigitab need kulu- ja tulugruppidesse. Teine laialt levinud eelarve pidamise viis on tavaline Exceli tabel, kuhu saab kulud käsitsi üles märkida.

Kaalu oste «tahan-vajan» skaalal

Kui oled kulud kaardistanud, siis tasub endale lubada, et edaspidi tehakse vaid oste, mis on tõepoolest vajalikud. Säästude kogumist võib alustada ka väikestest summadest ja alustuseks tuleks lähtuda põhimõttest kulutada seda, mis jääb üle säästmisest, mitte säästa seda, mis jääb üle kulutamisest. Tihtipeale on inimesed kogunud küll rahalise puhvri, kuid esimesel võimalusel soovivad selle emotsiooniostude peale ära kulutada. Eriti just allahindluste ajal. Seega küsi endalt, kas sa ikka vajad seda asja või tegelikult saad sa suurepäraselt ka ilma selleta hakkama? Nii mõnigi emotsiooniost võib jääda pärast seda mõtteharjutust tegemata.

Kanna säästud teisele kontole

Ava endale ise internetipangas uus arvelduskonto. Kontole saab määrata nime (nt reisikonto) ehk siduda konto nimi omale püstitatud eesmärgiga. Kontode vahel saab raha kanda tasuta ja igal ajahetkel. Palga laekudes maksa alati kõigepealt iseendale. See tähendab, et säästmiseks mõeldud summa tasub kohe pärast sissetuleku laekumist kõrvale panna, kas siis kogumiseks mõeldud eraldi kontole või kogumishoiusele. Kui su palgapäev on iga kuu kindlal kuupäeval, tasub juurde sõlmida ka püsikorraldus, mis automaatselt teatud summa teisele kontole ära kannab.

Kasuta nutikaid rakendusi.

Et mõista, mille peale raha kulub, oleks hea laadida alla rakendus, mis võimaldab kiirelt ja mugavalt märkida üles oma kulutused. Näiteks mobiilipank võimaldab oma rahaasjadel reaalajas silma peal hoida.