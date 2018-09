Wabi sabi küünekunstitrend annab naistele vabad käed

A post shared by Lauren Ladnier (@laurenladnier) on Sep 15, 2018 at 8:21pm PDT

Maniküüritrendid on nüüd mugavate naiste poolt ja lasevad end vabalt tunda. Instagramis on ilma teinud wabi sabi trend, mis tähendab, et küüned on teadlikult lakitud omavahel kokkusobimatute värvidega.