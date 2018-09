Kas imetamine toimib rasestumisvastase vahendina?

Ükski rasestumisvastane vahend ei anna sajaprotsendilist kaitset. Enamasti on rasestumisvastastele vahenditele uuringute põhjal määratud kaitse tõenäosus. Korrektse kasutamise korral küündib see 98-99 protsenti kanti. Näiteks kondoomi üldine efektiivsus on umbes 85 protsenti, kuid täiesti õige kasutamise korral 98 protsenti.