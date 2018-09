Kuninglikud suhtenipid: Kate ja Williami 4 soovitust suurepäraseks suhteks

Kuigi kuningliku paari suhe võib eemalt suisa ideaalne paista, ei ole ka nemad ilma raskusteta saanud. 2007. aastal pärast viis aastast kestnud suhet otsustas paar mõneks ajaks lahku minna. «Me olime mõlemad väga noored ja püüdsime alles iseendast aru saada ja tuli välja, et väike paus suhtes oli kõik, mida me vajasime,» kommenteeris prints William nende lahkuminekut. Kate ja Willami jaoks mõjus paus hästi, sest nad leidsid tee tagasi teineteise juurde.

Elu on kiire ja kõigi teiste kohustuste kõrvalt võib olla raske üksteise jaoks aega leida, kuid Will ja Kate teavad, kui oluline see on. Kuninglike visiitide ja teiste kohustuste kõrvalt leiavad nad aega, et olla kahekesi koos ja veeta kvaliteetaega.