Uuring: emad kahetsevad, et said lapse liiga vanalt

Teadlased küsitlesid 2000 ema alates 18. eluaastast. Üle poolte vastajatest tunnistas, et usutavasti on neil keeruline lapsega sammu pidada tänu enda vanusele. Üks kuuest emast arvas, et nad oleks tulnud emaks olemise stressiga paremini toime nooremas eas. Viisteist protsenti tundis, et on lapsega mängimiseks liiga väsinud.