Pane tähele! Need on 4 suurt ohumärki suhtes

1. Kriitika

Kriitika on normaalne osa elust ja aeg-ajalt oleme kõik partneri suhtes kriitilised. Küll aga võib kriitika olla väga erinev. Kui tegemist on kriitikaga süüdistamise vormis «sa jäid jälle hiljaks, sest sa ei hooli minust» ei ole see hea märk. Selline kriitika on suunatud otse partneri isiksuse pihta ja ei mõju teievahelistele suhtele hästi, kirjutab Stylist.



2. Põlgus

Lahutusele spetsialiseerunud psühholoogiaprofessor John Gottman sõnab, et põlgus suhtes on kõigist neljast kõige suurem ohumärk, sest tekitab aegamisi tülgastust. Põlgus võib esineda erinevates vormides silmade pööritamisest kuni pilkamiseni. «On praktiliselt võimatu probleeme lahendada, kui jätad partnerile mulje, et sa põlgad teda,» räägib Gottman.



3. Kaitsepositsioon

Kaitsepositsiooni võttes ei suuda me oma vigu näha ja hakkame seletuste otsimise asemel otsima vabandusi. Tihtipeale süüdistame selle käigus teisi ja kahjustame nii oma suhet. «Kaitsepositsioon muudab konflikti suuremaks ja paneb kogu vastutuse partnerile,» selgitab professor.



4. Endassetõmbumine