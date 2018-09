Kuidas süümepiinadeta süsivesikuid süüa?

Ajastamine

Tuleb välja, et millal sa midagi sööd, on olulisem, kui söögi valik ise. Doktor Adam Collins selgitab, et keha on võimeline töötlema rafineeritud süsivesikuid siis, kui viimasest süsivesiku tarbimisest on möödas piisavalt aega. Mida suurem on nende vahe, seda vähem glükoosi sinu veres talletatakse rasvaks. Proovi sättida päeva üks süsivesikurikas toit.

Küpseta ja jahuta

Küpsetamine ja jahutamine muudab süsivesikute molekulaarset struktuuri ning suurendabvastupidava tärklise kogust. See tähendab, et neid tarbides muudetakse need veresuhkrut tõstv glükoosi asemel rasvhapeteks, mis kulutatakse energiaks. Soojendatud kartulitel ja pastal on seega väiksem glükoosi-indeks ning aitavad kaasa hea bakteri tekkele seedesüsteemis ning kaalukaotusele.

90 minuti reegel

Tahad kulutada trennis rohkem kaloreid? Söö poolteist tundi enne treeningut üks saiake. Adam selgitb, et naised on meestest paremad rasvapõletajad, kuna nad hoiustavad organismis rohkem süsivesikuid trenni ajal ning koheselt pärast trenni lülitatakse sisse rasvapõletus. Küll aga peatub rasvapõletus kohe, kui tarbid süsivesikuid pärast treeningut.

Sai külma

Sai on olnud alati kaalulangetajate vaenlane, kuid nüüd on aeg sai taas kappi tuua. Külmkappi. Oxfordi ülikooli uuring näitas, et sügavkülmast sulatatud saial oli oluliselt madalam glükoosi indeks, seda ligi 40 protsenti. See tähendab, et süsivesikud annavad rohkem energiat ning kõht püsib pikemalt täis.