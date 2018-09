Kristinka #septembriseijoo 04: Kui nädalalõpp läheb täiesti kraavi....

Nädalalõpud on kõige ohtlikumad! Kui muul ajal ikka suudad kainet mõistust säilitada ja ülearu palju ei juhtu, siis neil kahel kriitilisel päeval... tihti ikkagi juhtub! Ja just seda, mida plaanitud pole.

Marmolada aheliku loetakse Itaalia Dolomiitide kuningannaks. Kristina võttis sihikule selle kõrgeima tipu Punta Penia (3343m). Teekond sinna pakub tervet hulka eneseületusi - korralik matk ja ronimine mööda kuumavaid kaljusid, järsu kaldega liustiku ületamine ning ronimine üle väljaulatuva kaljunuki piki via ferratat. Ületada tuleb mitu jääsilda üle ohtlike ning sügavate liustikulõhede, mille vatupidavuses iial kindel ei saa olla. Ning kõndida kõrgemal kui 3000m üles mööda järsku, libedat jääd. Kas see kõik on peale hoogsat sõpruspidu Alpi napsidega üldse jõukohane??? Vaata videoblogi ja saad teada.