Vaata järele, kui sarnane on selle maailmakuulsa staari tütar oma emaga!

Lourdes Leon on siiamaani hoidnud madalat profiili, kuid kõik muutus New Yorgi moenädalal, mil noor naine tegi oma esimese moelava debüüdi Gypsy Sporti moeshowl.

Lourdes on Madonna vanim laps, kes on moemaailmaga varemgi kokku puutnud, kirjutab Cosmopolitan. Ta on teinud koostööd tuntud jalatsibrändi Conversega ja osalenud Stella McCartney parfüümi reklaamis.