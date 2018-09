SÕBRANNA NÄDLAHOROSKOOP: valmistu stressiks ja asu tegutsema!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Keskendu eelkõige igapäevaste tööülesannete veatule täitmisele. Tänu teravale ja paindlikule mõistusele saad oma kohustustega hõlpsalt hakkama. Ent rahaasjade ajamise ja ärilised läbirääkimised peaksid küll tulevikku lükkama. Raske on koostööpartneritega ühist keelt leida, ärritud kergesti.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Töises vallas kisub olukord vägisi pingeliseks. Võivad toimuda mingid muudatused. Ehk on sellel teemal varemgi räägitud, ent praegused käigud on sinu jaoks ikkagi üllatavad. Ära võta tööprobleeme isiklikult, püüa neid distantsilt vaadata! Kui vihastud ja tüli norid, saad hiljem ise kannatada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sind lausa kisub valju häälega sõna sekka ütlema. Mingid asjad, mis su ümbruskonnas või siis laiemalt ühiskonnas toimuvad, ajavad sul kopsu üle maksa. Sul on oma uskumused, oma maailmavaade, oled veendunud, et see on absoluutselt õige. Seega pead seda ka teistele kuulutama, lausa peale suruma!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Nädal sobib väga hästi selleks, et infot koguda, õppida ja ennast arendada. Hobidega tegelemine laiendab su silmaringi, toob rahulolu ja ehk ka huvitavaid uusi tutvusi. Kõrvale aga peaksid jätma rahaasjade korraldamise. Äri- ja koostööpartneritega kokkulepete saavutamine on ülimalt keeruline.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töö- ja äriasjad võivad vägagi libedalt sujuda, eriti juhul, kui kuulad hoolega, mida vanematel ja targematel inimestel sulle soovitada on. Suhtlus armastatud inimesega või aga südamevalu valmistada. Mida rohkem temaga rääkida ja asja selgust tuua püüad, seda hullemaks olukord kisub. Taktitunnet sul nüüd küll ei ole!

Neitsi

23. august – 22. september

Kõige tähtsam on hea kontakt iseendaga. Kui oled sisemises tasakaalus ja armastad ennast sellisena, nagu sa oled, kulgeb hästi asjaajamine ning suhtlus lähikondsetega. Praegu on sobiv aeg teadmiste ja oskuste omandamiseks. Igapäevased tööasjad ei pruugi sujuda, eriti kui kollektiivis on õhkkond närviline.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tasub hoogsalt edasi viia äriprojekte, mida oled juba varem alustanud. Kõik need õnnestumised ja läbikukkumised, mida oled minevikus kogenud, tulevad praegusel hetkel ainult kasuks. Nüüd näed: need kõik on õppetunnid! Lastega suheldes tuleb sul olla äärmiselt taktitundeline igas olukorras.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võid leida häid koostööpartnereid. Su sõbrad on sinuga, nad jagavad olulist infot ja annavad tarka nõu. Samas saad sina neilegi toeks olla. Teadmine, et sa ei ole üksi, annab sulle jõudu ja väge ning viib sind edasi. Lahkarvamusi võib ette tulla pereringis või vanematega suheldes. Ära vaid ärritu ega tüli nori!

Ambur

22. november – 21. detsember

Ära niisama mõtteid keeruta, praegu on tegutsemise aeg! Ehk annab ellu viia ammune unistus, millest oled pikalt mõelnud. Häid väljavaateid on ka uute karjäärisihtide seadmiseks. Võivad avaneda uksed, mis senimaani suletud olid. Töökollektiivis tekkivatest konfliktidest proovi pigem eemale hoida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sinu jaoks soodne periood jätkub. Viimaste kuude seisakutest saad nüüd mõistuspäraselt ja rahulikus tempos tegutsedes küllaltki kerge vaevaga üle. Küll aga ei tasu praegu alustada uut äri või pidada läbirääkimisi suuremate tehingute asjus. Raha on teema, mis suurt pinget tekitab.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Marsi ja Uraani kvadraadi mõjul on õhk elektrit täis. Mingid vastuseisud, mis juba kevadel ja suvel su energiat röövinud on, võivad taas ägeneda. Hea uudis on see, et praegu ehk õnnestub need lõplikult lahendada, ehkki kergelt ja harmooniliselt see ei suju. Pead olema enda eest väljas ja valmis ootamatusteks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts