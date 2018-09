Avatud köögi päev: piilume restoraniäri telgitagustesse

FOTO: Eero Vabamägi

Kokast peakokaks

Mehed ütlevad naljatamisi, et nende kokakarjäär sai alguse soovist hästi süüa. See võib osalt tõsi olla, sest vestluse jooksul jõuame mitu korda selleni, et esimene nõue kokale on huvi valdkonna vastu. Muidu ei pea köögis vastu. Töötada tuleb teadupärast pikad päevad ning hooajal võib vahele jääda mõnigi puhkepäev.

«Pean oma karjääri puhul suureks hüppelauaks Pädaste mõisa tööd. Tollal oli seal peakokk Peeter Pihel, kes oli mulle hea eeskuju,» hindab Paukson kogemust. «See töö õpetas nägema selle ala pahupooli. Näiteks kui vahetus hakkab lõppema ja peakokk ütleb, et pead veel ühe vahetuse tegema, sest keegi jäi haigeks või loobus, sest töö oli liiga raske.»

Kaks kokka teadsid üksteist juba kooliajal, kuid said tuttavaks, sattudes Georg Ots SPA restoranis koos töötama. «Martin oli juba ees ja töötas sektsioonis kokana, mina olin alles jõhvikas, õpipoiss,» räägib Paukson esimesest tööalasest kokkupuutest. Vahepeal otsisid mõlemad kogemusi ja töötasid erinevates restoranides nii Eestis kui ka väljaspool. Viimane kohtumine oligi Pädaste mõisas, kus kokad leidsid, et koostöö, suhtumine ja vaated sujuvad ning viskasid köögis nalja, et kui nad ise peakokad on, siis teevad seda kindlasti koos. «See tundus selge ja õige plaan. Tänase päevani tundub õige,» ütleb Paukson. Meikas noogutab.

FOTO: Eero Vabamägi

Meeskonna-show

«Hetk, kui sain aru, et see on töö, mida tahan teha, oli sama hetk, kui mõistsin, et pean selles olema nii edukas, et see viiks edasi millegi suuremani. See ongi täna siin,» ütleb Paukson Kahe Koka restoranis istudes. «See aga ei tähenda, et ma nüüd edasi ei mõtle. Pean seda uue etapi esimeseks sammuks.»

Meeste sõnul on kokatööga edukaks saada raske. Tuleb vaeva näha, vahepeal Eestist ära käia, et kogemusi saada, näha maailma, käia ära ka «põhjas», et näha madalaimat taset, kust hakata üles ronima ja kuhugi jõuda. Seejuures rõhutavad nad, et kokatöö on harva ühemehe-show. On vaja head ja toimivat meeskonda, kus igaüks saab oma tugevate külgedega ettevõttele kasulik olla.

FOTO: Eero Vabamägi

Kui oskad süüa teha, oskad kõike

Kohtumise jooksul võib jääda ekslik mulje, et mehed elavad ja hingavad vaid köögis. See pole muidugi üldse nii. Vaba aja pühendavad mõlemad esmajoones oma perele. Lisaks jääb aega tegeleda hobidega. Ranno Pauksoni kutsumus on muusika. Aeg-ajalt võib teda näha üles astumas Leslie da Bassi bändi trummarina. Peale selle meeldib talle pildistada ja matkata ning Eesti hüljatud paiku avastada. Martin Meikase kutsumus on vesi. Vestluse ajal jääb ta mitu korda unistama, sest ees ootab kalapüük Jägala joal. Oma sportliku huvi tõestuseks sirutab ta ette parema käe, kuhu on tätoveeritud kalapüügihooaeg kevadest talveni.

«Olen aru saanud, et tuleb vähem mõelda, siis pole elul väga vigagi,» ütleb Paukson. «Ka lihtsates asjades võib ilu ja heaolu leida. Käin hea meelega telgiga Eestis ringi, sõidan metsa, lihtsalt olen seal ja hea on olla.» See aga ei tähenda, et ise midagi tegema ei peaks. «Kui ei proovi ega riski, siis midagi paremaks ei lähe ka. Ikka ise tuleb midagi ära teha.»