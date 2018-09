Ehteks naeratuse kõrvale: näiteid maitsekast disainist

Austrias Hartbergis tegutsev prillitootja Andy Wolf Eyewear loob unikaalseid prille nõudlikule maitsele. Prille valmib vaid limiteeritud kogus, sest kogu tootmisprotsess toimub käsitsi. Tootmisel kasutatakse parimat Itaalia atsetaati. Drax col. C päikeseprillide vasekarva metallraam on inspireeritud aviaatorist, kuid see on vana klassiku modernselt kolmnurkne tõlgendus. Metallraami saab paigaldada ka optilised klaasid soovikohase tumedusastme ja värvitooniga.