Nahadisainer kiirmoele vastu astumisest: on igati normaalne, et asi peab vastu aastakümneid

«Minu maailmas tähistab naha kvaliteeti kolm asja: kuidas see on pargitud, missugune naha osa see on ja missugune pinnakate sellel on,» sõnab disainer Soomlais. «Inimesele, kes nahast väga palju ei tea, võib naha kvaliteeti tähistada see, kui sinna ei jää ühtegi kriimu peale. Tegelikult on aga nahk naturaalne materjal ja kui endale nahkkoti ostad, siis see elab oma elu edasi. Tulevad tonaalsuse muutused, võidumised, kriimustused. Need justkui elavdavad nahka, aga kui ei saa aru, et tegu on naturaalse materjaliga, siis ei pruugi see meeldida.»

FOTO: Erakogu

Süvitsi naha sisse

Nahk on kihiline ning tootmisel on optimaalne lõigata nahk kolmeks – pealmine kiht ja kaks alumist kihti. Kvaliteetse naha puhul räägitakse Soomlaisi sõnul pindmisest kihist, millel peaks hea silm oskama eristada karvanääpsusid. Kui neid näha ei ole, siis on tõenäoliselt pealmine kiht kaetud mingi pinnakattega, mida tehakse tavaliselt defektide varjamiseks. Armideta nahka saab kasutada ilma pinnakatteta ning sellest saab toota kallimaid ja kvaliteetsemaid nahktooteid.

Alumised kaks kihti näivad tavasilmale seemisnahana. Ka neile saab peale panna pinnakatte, et jätta mulje siledamast, vastupidavamast nahast. Soomlais hoiatab aga, et alumised kaks nahakihti ei ole nii vastupidavad ja võivad kergemini rebeneda.

«Inimene ei saagi seda kõike teada brändi tausta teadmata, nii et eelkõige peaks uurima tausta. Teisest küljest peaks bränd ise olema võimalikult aus selles suhtes, missugust nahka ta kasutab,» soovitab disainer, sedastades, et teema läheb seda keerulisemaks, mida rohkem ta ise sellesse süveneb.

«Minu arvates on pall brändide enda käes. Järjest rohkem tootjaid saab aru, et parim on olla võimalikult aus ja rääkida, mida kasutatakse ja miks,» on Soomlais veendunud, et aeg ja nahabrändide filosoofia on muutumas.

Hetke hitid on seljakott, väike vöö- ja õlakott, kõige rohkem ostetakse aga käepaelasid nii endale kui ka kingiks. FOTO: Erakogu

Jätkusuutlik mõtteviis kui peeglikatse

Stella Soomlais tunneb, et on sõrme andnud nahadisainile. Mida kauem ta selles valdkonnas tegutseb, seda enam pooldab ta jätkusuutlikku mõtteviisi. Disainerina soovib ta luua tooteid, mis kestavad kaua. «Muidu ei saaks enam peeglisse vaadata, kui öelda ühte ja teha teist.» Ta muigab, et selles peitub alati väike paradoks – iga brändi soov on meeldida nii palju, et tooteid ikka ja jälle ostma tullakse.