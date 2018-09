Liharestorani peakokk vastab külastajate levinumatele küsimustele

Lihaküpsusastmed – mis on kõige populaarsem ja miks just seda küpsusastet soovitakse? Kas kokad üldse well done küpsusastet soovitavad?

Liharestoranides on liha valmistamisviis väga oluline. Liha valmistatakse peamiselt grillil. Kõige levinumad on küpsusastmed: rare, medium rare, medium, medium well and well done. Ehk eesti keeles varieeruvad astmed peaaegu toorest kuni täiesti küpseks valmistamiseni. Viimane nendest aga minu soovituste pagasisse kindlasti ei kuulu.

Kõige levinum liha küpsusaste on medium rare või medium ehk keskmine. See tähendab, et liha on küpsetatud kindlal temperatuuril ja teatud aja, on keskelt õrnalt roosakas ja mahlane. Harv ei ole enam juhus, kui tellitakse ka liha, mis on valmistatud küpsusastmel rare, aga seda eelistavad peamiselt nõudlikumad ja kogenumad külastajad. Kui liha küpsetada liiga kaua (well done), siis muutub liha kuivaks ja kaotab oma maitseomadustes. Teisisõnu muutub liha kollageen kõrgel temperatuuril kõvaks ja sitkeks ning liha kuivaks, kuid madalal temperatuuril selle pehmus säilib, sest kollageen hakkab želatiiniks lagunema 70-kraadise kuumuse juures.

Mida tähendab, kui menüüs on mõne roa juures kirjutatud aeglaselt küpsetatud? Kui pikalt on liha küpsenud, mis temperatuuril?

Kui inimene valib roa, mille juures on märge aeglaselt küpsetatud (slowly cooked), tähendab see, et liha on küpsetatud madalal temperatuuril, umbes 45 kuni 85°C sõltuvalt liha lõikest või liigist. Aeglane küpsetamine ehk sous vide’i tehnoloogia võimaldab teha mitmesuguseid lihatoite kanast, seast ja veisest ning kalast. Restoranides on see tehnoloogia palju kasutust leidnud ja see muutub aina populaarsemaks ka kodukokkade seas. Sous vide-küpsetus tagab täpsema tulemuse, kuna vaakumisse pakendatud toiduaineid saab küpsetada veevannis täpselt reguleeritud temperatuuril. See aitab maitseomadustel palju paremini esile tuua ja aroom muutub tugevamaks.

Miks on liharestorani juures menüüs alati märgitud kaal?

Menüüs toitude kõrval märgitud kaal (grammides) viitab liha soovituslikule kogusele ühe eine kohta. Tavaliselt saab restoranis valida enim tellitud roogade puhul ka enda jaoks sobiva koguse, ka suurema, kui on menüüs märgitud. Siis aga tuleb arvestada liha pikema grillimisajaga.

Kas liharestorani on oodatud ka taimetoitlased? Mida saab liharestoran alternatiiviks pakkuda taimetoitlastele?