Loore Linnu elu mängureeglid. Vahel on vaja teha restart

Inimeses on nagu mingi vastutuse mootor sees, vähemalt minul on, mis käivitab mind kohe, kui tuleb ette töö või asjaajamine, millest tean, et saan hakkama ja olen tugev selles või teises, tean, et keegi saab abi, kellelegi läheb korda, saan oma oskusi jagada. Aga nüüd – ma tahan öelda, et siin ongi see konks. Võib juhtuda, et taolisi asju, mis mootori käivitavad, võib kuhjuda liiga palju. Ja siis ongi vaja teha restart. Nii ajule, peale, mõtetele, kogu iseendale.

Sügis on eriti selline aeg, kus suvisest pikast restardiajast on juba paar nädalat möödas, tööelu kogub tuure, lapsed on koolis ja lasteaias, toimuvad üritused, iga päev midagi, kiirus aina kasvab… et siis jõulude paiku järgi andma hakata. Üks tsükkel aastast saab läbi. Paljud reisivad siis kuhugi soojale maale, et täielikult eemale saada. Aga praegu on see aktiivne periood just alanud. Ja sageli on restarti vaja kohe.

Mida siis ikkagi teha?

Esiteks. Vaata korraks enda ümber. Kas olen vähegi jõudnud märgata, mis värvi on puud akna taga või aias? Mis toimub looduses? Tähele panna, et toimub kahanemine, kokkutõmbumine.

Sedasama tuleks teha ka oma tegemistes sügisel, mitte vastupidi. Paraku on meil teisiti.

Aitab palju, kui korraks keskenduda sellele, mis tempo elamiseks valida, kas pigem tormamine või saab ka aeglasema käiguga? Äkki saab? Mõni asi ära jätta? Mõnikord «ei» ütelda, teha ainult vältimatud asjad ära – püüda seda vähemalt ühe päeva jooksul. Ei saa olla nii, et kogu tegevus on vältimatu!

Sügis annab võimaluse tuppa tõmbuda, õhtud on juba pikad. See määrab ka nende kvaliteedi. Vali rahu, vali raamat, jäta vahele mõni klubiüritus. Kui saad, naudi kaminat või lõket. Vaata tuld, see puhastab meeli.

Teiseks. Keset kõige pingelisemat tööd leia hetk, et tõmbuda kõrvale, istuda korraks maha või hoopis tõusta püsti ja kõndida eemale, tõsta silmad ja jätta katki kõik, mis käsil. See on nii-öelda väike restart. Keset päeva. Või sündmust. Või ükskõik kus viibides. See võib kesta mõne minuti, või isegi veelgi vähem, aga see aitab.

Kolmandaks. Pole asjata koolivaheaeg seatud oktoobri keskele või lõppu. See on restart lastele, et nad tuulutaksid oma pead. Sama tuleks püüda teha kõigil. Igasuguse pingelise tegevuse katkestamine on ülioluline. See laseb rahuneda, jõud taastub, pea selgineb. Tagasi rutiini pöördumine on uus algus. Tass on tühjemaks saanud, saab uuesti täitma hakata. Kool on kindlasti üks koht, kus restardid on ülivajalikud. Kasvõi näiteks vahetunnid, kehalise tunnid, loodusõpetuse tunnid väljas – kõik see tasakaalustab ja laseb tekkinud pingetel maanduda.