Kõige moodsam hapukapsas

Koreast pärit kimchi, hapendatud ja vürtsidega maitsestatud Hiina kapsas või muu köögivili, on viimaste aastate menutiirudel ümber maakera pidama jäänud ka Eestisse. See on leidnud koha edumeelsetes kulinaarialettides ja söögikohtades, näiteks Ülos bataadifriikate kaaslasena või Reval Cafés rostbiifi salati põhjana. Isegi Briisi kalakonservis lebavad praetud kilud kimchi-kastmes.

Neid mugandusi pole Gotsu peakokk Kyuho Lee maitsnud, aga see kimchi, mida ta oma restoraniköögis teeb, maitseb just nii, nagu tema lapsepõlves. «See on mu kodukandi stiil. Parajalt vürtsine, õrnalt hapukas,» ütleb Lõuna-Koreast Jeonjust pärit kokk. Kimchi’d saab tema väikesest, 2010. aastal alustanud Korea restoranist kaasa osta, kulleriga koju tellida ja mõistagi kohapeal süüa. «Nädalas läheb seda umbes 30 kilo. Tundub, et seda tahetakse aina rohkem,» märgib Kyuho, «loodetavasti pakun seda ka poelettidel.»