Suur galerii: naudi disainiöö moeetenduse DOM eredamaid hetki

Uus kodumaine rõivabränd Ellen Richard lähtub põhimõttest, et vähem on rohkem ning nende kollektsiooni läbivaks teemaks olid mitmeti kantavad kleidid ja pluusid. «Minu jaoks on ülimalt oluline, et tänases asjadest ülekuhjunud maailmas saame soetada endale toote, mida on võimalik vastavalt vajadusele või meeleolule kohandada ning mis täidab enam kui ühte eesmärki,» rääkis brändi looja ja disainer Kristi Pärn, kelle sõnul loomingulist inspiratsiooni pakub talle elu ise.

Reet Aus on meil ja raja taga armastatud moedisainer, kelle südameasjaks on moemaailma eetilisemaks muutmine ning taasväärtustava moekeskkonna arendamine. Väärtustav taaskasutus ehk upcycling on protsess, mis võimaldab tootmises tekkivaid jääkmaterjale disaini abil tagasi tootmisse suunata, vähendades sellega märgatavalt moetööstuse keskkonnamõju. «Mis siis, kui meie igapäevarõivad oleksid «kahjutud» ning omal moel teeksid hoopis head,» tõstatas Reet etenduses küsimuse, olles kutsunud lavale modellideks tavainimesed, kel kodus mõni armastatud Reet Ausi disain.

Etendusel tuli esitlusele ka Eve Hansoni värske autorikollektsioon, millesse sai pühendatud eriliselt aega ja hoolt. «Olen selles ühendanud tulevikku vaatava moeidee jätkusuutliku disainiga. Kollektsiooni iseloomustavad kontrastid ja vastandumised, näiteks loomuliku ja vormipaisutuste, mis on seotud harmooniliseks tervikuks. Otsin eelkõige vastust küsimusele, mis oleks, kui täna soetatud rõivaid saaksime kanda ka aastate pärast ning see ei oleks moetööstuses mitte erand, vaid tava,» kommenteeris Eve. Etendusel esitletud volüümikad ja kõnekad rõivad on valmistatud kestvatest, valdavalt naturaalsetest ning funktsionaalsetest materjalidest.