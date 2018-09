Aed, nagu loodus ette näeb

Kui vaatame Eesti maastikku ja loodust, tahaksimegi ju elada metsa kaisus. Peame end metsarahvaks; metsa on pea igal pool, kus inimene elab. Tänapäeval aga rajame maju põllu peale ja arvame, et kõik ilusad lilled tahavad palju päikest ja head mulda ning aed peab olema lage... Seetõttu juhtub sageli, et kui inimene saabki endale metsase krundi, kus tegelikult on väga palju olemas, võtab ta selle esmalt lagedaks ja asub seejärel aeda rajama. Sageli istutab puidki juurde. Varjuaiast ei ole paraku kunagi palju räägitud ja teadmised sellest on napid.

Neid, kes kolivad metsa elama ja annavad endale aru, et tahtsidki just seda, on vähe. Libatse aed on ses suhtes erand. See on väga hea näide, et metsases varjuaias pole probleeme ilusate taimede kasvatamisega. Neid on palju!