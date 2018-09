Inimlik ja üleaegne – ajatu sära ehtekarbist

Oma kaubamärgile disainides ei lähtu Tanel Veenre üldse trendidest, pigem sisetundest ja

Tanel Veenre sõnul on ta liialdamata iga päev võlumaailmas ning soovib killukesi sellest ka teistega jagada – julgustada rohkem unistama. FOTO: Erakogu

teemadest, mis teda disainerina sel hetkel köidavad. «Nõnda võin olla kindel, et tulemus on isikupärasem ja tegelikult ka aegumatum. Õnneks moemaailm soosib sellist lähenemist ning trendid on muutunud väga pinnapealseks ja ebaoluliseks.»

Ehtemaailmas tasub moe asemel järgida suuremaid liikumisi nagu jätkusuutlikkus, ehedus, rustikaalsus, mängulisus, originaalsus. Selliste märksõnade ümber tiirleb Veenre sõnul praegu mõjukam osa moest.

Eesti ehtemaastikul valitseb aga vingete noorte kaubamärkide buum. Veenre soovitab vaadata näiteks TOHUTO, Front või Katrin Veegen Jewellery värskete seeriate suunas.

Katrin Veegen Jewellery kõrvarõngad «Light Beams» sarjast «Spaceballs». FOTO: Erakogu

Kui palju erineb ehete kõrgmood lihtsalt moest?

Kui vaadelda ehete skaalat äärmusest äärmuseni, paarieurostest kiirmore kulinatest kuni näiteks miljon maksvate Cartier’ vääriseheteni, siis põhjus ehet kanda võib olla korraga hämmastavalt sarnane ja erinev. Soov silma paista või kinnitada oma kuuluvust mingisse inimrühma on ju inimlik ning üleaegne. Minu jaoks on olulised inimlikud ihad – ehe on signaal, võrgutav märguanne. See võib olla nii 50-eurone kõrvamari kui ka märksa kallim väärismetallist mardikas. Viimane lihtsalt kestab ajas kauem, kuid see pole alati kõige olulisem.

Eesti muutuvast ilmast inspireeritud Fronti kõrvarõngad «C° 2 Splash». FOTO: Erakogu

Millistel sündmustel sobivad ehteks erilised autoriehted?

Mulle meeldib ameeriklaste väljend conversation piece. See on ehe, mis käivitab vestlusi, intrigeerib ja püüab pilke. Sellise ekstravagantsuse kandmine on eelkõige sotsiaalne seisukohavõtt. Olulise osa mu loomingust moodustavad unikaalehted – eelkõige jõulise idee ümber tekkinud ehed. Kuid see on elitaarne mäng, 99% sellistest ehetest leiavad oma kandja mind esindavate välisgaleriide kaudu, näiteks USAs, Rootsis, Hollandis, Saksamaal. Disainehete kõrgaeg on aga kindlasti jõulueelne periood. Pole väärikamat kingitust kui erilise looga disainehe.

Mardikad. FOTO: Erakogu

Millega saavad mehed ennast ehtida?