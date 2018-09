New Yorgis elav eestlane lööb kaasa maailma suurfilmides

Reeli Tee ehk ameeriklaste jaoks lihtsalt Ray on elanud New Yorgis viis aastat ning töötab USAs filminduses. Valgast pärit tüdruk suundus Ameerikasse esmalt magistrikraadi omandama ning sellest alates on krapsakas naine löönud kaasa nii Spielbergi filmi tootmises, töötanud koos «Seksi ja linna» staari Sarah Jessica Parkeriga kui ka toimetanud lõunasööki Eesti juurtega filmitähele Mena Suvarile. Mida siis suur staar lõunaks tellis? «Salatit, ikka salatit,» naerab Tee ning lisab, et salat on tavaliselt näitlejannade põhiline toit.