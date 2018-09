8 põhjust, miks naised kõige sagedamini teraapiasse pöörduvad

1. Depressioon ja ärevus

Väga paljud meist on elus kokku puutunud depressiooni ja ärevusega. Inimeste harjumuspärane soovitus on ennast kokku võtta ja probleemist üle saada, kuid see ei pruugi alati nii lihtne olla. Vahel on vajalik professionaalne abi, sellepärast on ka depressioon ja ärevus kõige sagedasemad põhjused, miks terapeudi poole pöördutakse.



2. Kohanemishäire

Kohanemishäire võib tekkida oluliste elumuutustega kohanemise perioodil või dramaatilise sündmuse tagajärjel. Suured muutused elustiilis, näiteks vanemaks saamine, ametikõrgendus või teise linna kolimine muutuvad kergemaks, kui neid kellegagi arutada.



3. Suhteprobleemid

Probleemid suhetes mõjuvad meile emotsionaalselt väga kurnavalt ja sellepärast võime alateadlikult ehitada müüre, mis takistavad meil tõelist lähedust tunda. Teraapia aitab neid müüre lõhkuda.



4. Sõltuvus

Kõigi sõltuvuste ühine joon on meid mure suhtes tuimemaks muuta. Probleem on selles, et kui me kaitseme end teatud emotsiooni eest, siis võtame endalt ära ka võime tunda positiivseid emotsioone. Teraapia aitab sõltuvusest vabaneda, et elu jälle paremaks muutuks.



5. Tujude kõikumine

Naiste tujude kõikumises ei saa alati hormoone süüdistada. Paljud naised tunnevad raskust oma emotsioonidega toimetulekul. Ühel hetkel on kõik hästi, teisel tuleb peale kurbus ja selline tujude kõikumine on väga väsitav. Teraapias otsitakse sellele lahendust.



6. Söömishäired

Paljud naised kannatavad erinevate söömishäirete all, isegi kui need anoreksiaks või buliimiaks ei kategoriseeru. Mida kõrgem on stressitase, seda keerulisemaks muutuvad suhted toiduga. Teraapias tehakse kindlaks toitumismuster ja selle abil hakatakse harjumusi muutma.



7. Lein

Leinaga toime tulemiseks vajavad kõik lähedaste toetust, aga tihti tundub, et leinamiseks on ette nähtud ajaline limiit, mistõttu võime protsessiga kiirustada. Teraapia aitab leinaga paremini toime tulla.



8. Isiklik areng

Tihipeale lähevad naised teraapiasse, et iseennast paremini tundma õppida. Otsest probleemi ei olegi, aga tahetakse elada täisväärtuslikku elu. Teraapia annab hea võimaluse ennast tundma õppida sellistest aspektidest, mis igapäevaelus on keerulised.