Kui palju suhkrut on ohutu päevas süüa?

Tegelikkuses pole üht ja kindlat koguselist soovitust, mis näeks ette päevast lubatud (või ohutut) kogust. USAs on ametlikud soovitused, et suhkrutest saadav kalorite hulk ei tohiks päevas ületada 10 protsenti. See tähendab, et kui tarbid päevas 2000 kalorit, siis ei tohiks päevane suhkrukogus ületada 52 grammi (ehk 12 teelusikat) või 364 grammi (ehk 84 teelusikat) nädalas, kirjutab Women's Health.