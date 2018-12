Seitse igapäevast harjumust, mis teevad kiiremini vanaks

Vananemise vastu on müügil igasugu kreeme, seerumeid ja näomaske, kuid neist ei ole palju tolku, kui sinu elustiil nende töö nullib. Greatist jagab soovitusi, milliseid vigu vältida, et oma naha nooruslikku välimust kauem säilitada.

Viletsal padjapüüril magamine

Kore puuvillane padjapüür jätab hommikuks näole jälgi, mis kiirendavad vananemisprotsesse. Öösel magades on võimatu vältida näo peale vajumist, mistõttu tuleks kortsude ennetamiseks kasutada siidist padjapüüri. Boonusena tuleb see ka kasuks juustele, hoides neid säravate ja siledatena.

Liigne napsitamine

Pärast pingelist tööpäeva on klaasikesele või kahele vahel raske ei öelda. Paraku ei mõju alkohol tervisele hästi ja see väljendub ka naha välimuses. Sagedane alkoholi joomine vähendab kollageeni hulka ja laiendab veresooni, mille tagajärjel tekib nahapunetus. Alkohol viib kehast vett välja ja kuivatab nahka, mille tõttu tulevad kortsud rohkem esile ning nahk võib minna põletikuliseks.

Rööprähklemine

Iga hinna eest mitmel rindel rabamine ei sinu tervisele just kõige paremini. Üritades tegeleda korraga mitme asjaga on stressitase kõrgem kui keskendudes korraga vaid ühele tegevusele. Krooniline stress mõjub aga nahale halvasti ja kiirendab vananemismärkide ilmingut.

Pikaajaline keskkütte kasutamine

Külmetamine on kahtlemata mõttetu, kuid need, kes alustavad kütmist hiljem, näevad tõenäoliselt nooruslikumad välja kui need, kes sügisel juba esimeste külmadega keskkütte sisse lülitavad. Keskküte teeb korteriõhu väga kuivaks ning see teeb omakorda ka kortsukesed sinu näos silmatorkavamaks. Kuiv nahk läheb ka kergemini põletikuliseks ja näkku tekivad vistrikud. Vananedes väheneb nagunii nagas kollageeni hulk, kuid kuiv õhk kiirendab seda protsessi. Selle vältimiseks võiks kasutada õhuniisutajat ja kindlasti tuleb enne magamaminekut näole kanda öökreemi.

Rasvade vältimine

Kõik rasvad ei ole ühtemoodi halvad. Erinevalt transrasvadest mõjuvad monoküllastumata ja polüküllastumata rasvad nahale hästi, muutes selle pringiks ja andes nahale hea kuma. Tervislike rasvade nimel tasub süüa avokaadot, päevalilleseemneid, chia- ja linaseemneid ning rasvast kala.

Kaelale parfüümi laskmine

Naistel on ammustest aegadest saadik harjumus pihustada parfüümi oma kaelale, randmetele ja dekolteele. Kuna seal on väga õrn nahk, tuleks neid kohti just parfüümi eest kaitsta. Lõhnad sisaldavad sageli alkoholi, mis on tugevalt nahka kuivatava toimega. Eriti halb on see juhul, kui värskelt parfüümipilve alt välja tulles minnakse päikese kätte. Jäta kael parfüümist puhtaks ja kanna seda pigem oma riietele ja juustele, eriti kui sul on tundlik nahk.

Kõrrega joomine