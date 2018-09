Pluss-suuruses modell ütleb, et on paremas vormis kui ta saledad sõbrannad

Jessical on suure jälgijaskonnaga Instagrami konto ja ta peab blogi Jess on the Plus Size, kus jagab oma rõivaleide ja propageerib kehapositiivsust. Seetõttu jagab ta ka väga ausaid pilte oma tselluliidist ja aknearmidest, et teisedki saaksid tema eeskujul oma kehaga kergemini leppida.

Jessical on enda sõnul alati toiduga väga keeruline suhe olnud ning ta on proovinud igasugu imedieete, millest pole vähimatki kasu olnud. Sellegipoolest on tal väga hea tervis ja korras vererõhk ning ta teeb kolm korda nädalas trenni.

«Ma olen alati ülekaaluline olnud. Mina olen ikka see sõpruskonna kõige paksem tüdruk,» tunnistab ta Daily Mailis. «Hakkasin dieete pidama ja oma söömist jälgima umbes 12-12-aastaselt, kuid see oli alati see sama nõiaring. Mul ei ole küll alti toiduga kõige parem suhe, aga ma teen, mis ma suudan ja ma naudin trenni tegemist.»

Jessica teab, et inimesed on tema suhtes kriitilised ja peavad tema suurt kehakaalu ebatervislikuks. «Aga ma olen tegelikult paremas vormis kui paljud mu sõbrad. Elliptilisel trenažööril olen ma kiirem ja pean kauem vastu kui nemad. Mul on tugev tervis ning mul ei ole kunagi olnud kõrget vererõhku ega midagi sellist,» kiidab ta.

Kui Jessica ei jõua jõusaali minna, võimleb ta kodus või käib ujumas. «Ma tean, mida mu keha vajab ja kuigi vahel vean ma end alt, siis üritan ikkagi tervislikku elustiili elada,» tunnistab ta ausalt. «Väga kurb on mõelda, et mõned inimesed vaatavad mind ja mõtlevad lihtsalt «diabeet», kuigi tegelikult olen ma lihtsalt normaalne inimene, kes annab endast parima, on teiste vastu lahke ja üritab olla õnnelik.»

Jessical ei ole kombeks ennast kaaluda, mistõttu puudub tal oma kaalust selge ülevaade. Kaal teda kahtlemata tagasi ei hoia – soovides teisi ülekaalulisi naisi julgustada, postitab ta sageli endast väga väljakutsuvaid fotosid nii blogisse kui Instagrami.

«Paljud naised, kellega ma suhtlen, ei ole ainult ebakindlad, nad otsejoones vihkavad ennast. Ma tean, mis tunne see on, ka mina olen seda kogenud ja see on kohutav. Sa ei saa oma elu nautida, sest võrdled end pidevalt teistega, teed end maha ja lõpuks tekib ka depressioon.»