Sodiaagi saladused: sinu tähemärgi mantra, mida on oluline meeles pidada

Olles kõige kiirem sodiaagimärk, peab Jäär endale meelde tuletama, et kannatlikkus on voorus.

Ennast kaitsev Vähk oskab hästi ehitada müüre, et sissetungijad eemal hoida. Aeg-ajalt tuleb oma müürid langetada, et sõbrad sisse pääseksid.

Selleks, et teisi armastada, pead eelkõige armastama iseennast ja selles on Lõvid osavad. Proovi vahepeal mõelda ka teistele.

Neitsid on loomult perfektsionistid ja nende jaoks on väga raske tolereerida maailmas valitsevat kaost. Elu tuleb võtta sellisena nagu ta on, siis on endal kergem.