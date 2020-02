FOTO: Raykin Dmitriy / PantherMedia / Scanpix

Seksides saavad teatud kehaosad kõige rohkem tähelepanu ja ega selles polegi midagi halba. Samas võiksid arvestada, et pidevalt vaid ühele nupule vajutades jätad ennast ja oma partnerit suurest naudingust ilma.

Seksuaalterapeut ja seksuoloog dr Jenni Skyler selgitab väljaandes Women’s Health, et erogeenset potentsiaali on tegelikult kogu kehal. Erogeense tsooni all mõeldakse arsti sõnul mistahes kohta kehal, mis puudutamisel võib tekitada erootilist ja seksuaalset erutust.

Neid kohti on naisel pealaest jalatallani päris mitu ja need on muidugi sõltuvalt inimesest erinevad. Seksuoloog soovitab eelmängu ajal alustada suguiha tekitavate kohtade hellitamisest ja alles siis liikuda edasi genitaalideni. Siin on mõned kohad, mille puudutuse mõju oma kalli naise peal katsetada.

Suu ja huuled

Huuled on ülitundlikud. See on ka põhjus, miks suudlemine on nõnda erutav. Tõsta naise iha vaheldades õrna suudlust tugevama sensuaalse suudlusega, et voodiseiklusega kirglikult edasi minna.

Silmalaud, otsmik ja põsed

Suu ei ole näo ainus erogeenne tsoon. Ka põsed on väga tundlikud. Kui partneri silmad on suletud, suudle õrnalt tema silmi, põski ja laupa. See annab edasi sügava tunde, et hoolid temast. ootamatu intiimsus võib olla väga erutav.

Kõht

Sõltuvalt sellest, kui mugavalt naine end sinuga tunneb, võib kõhu hellitamine samuti olla väga erutav. Nagu näogi puhul, on kõhule seksuaalse tähelepanu pööramine seotud haavatavusega ja mõnele naisele meeldib väga end partneri meelevalda anda.

Kael ja rangluu

Kael on pahatihti alahinnatud, sest tegu on väga erogeense tsooniga. Hellita seda õrnalt huultega, näksi veidi kõvemini ja jälgi, kuidas partner reageerib. Tee seda, mis talle enim meeldib ja õrrita teda vahelduva tempoga.

Randmed ja põlevõndlad

Kõik väga tundlikud kohad kehal on ka potentsiaalselt seksuaalset erutust tekitavad, kui neid õigesti katsuda. Üllata oma kallimat ja kõdita teda põlve alt või musita ta randmeid.

Kõrvad

Kõlab ehk veidralt, kuid ka kõrvade stimuleerimine võib iha sütitada. Näksi, sosista, puhu kõrva sooja õhku. Kuna kõrvas on suur verevarustus, on see väga tundlik.

Reite siseküljed

Paljudele naistele meeldib, kui nende reite sisekülgi erutavalt õrritada. Silita ja suudle reisi enne, kui pearoa ligi jõuad.

Jalad

Jalgade tundlikkus võib mõjuda erutavalt või ka mitte, see sõltub taas kord inimesest. Mõni tunneb end jumalikult, kui keegi tema varbaid lutsutab, teine tunneks end siis lihtsalt ebamugavalt. Uuri välja, kas sinu partner on millestki sellisest huvitatud.

Selg

Erogeensetele tsoonidele mõeldes ei tule selg küll esimese asjana pähe, kuid tegelikult on see väga võimas koht, mida puudutada. Selleks, et naine erutuks, peab ta lõõgastuma ja end hästi tundma. Selg (eriti ülaselg) kogub palju stressi ja jääb sageli kangeks. Kuigi seljamassaaž ei pruugi otseselt erutavalt mõjuda, murrab see esimesed tõkked ja annab erutuse tekkeks hea võimaluse.

Nibud

Kuna naise rinnanibud on väga tundlikud, pead olema ettevaatlik, et neid kohe liiga tugevalt ei stimuleeriks. Ära näpista ja näksi nibusid enne, kui oled täiesti kindel, et naine seda soovib. Esmalt hellita teda suu ja kätega.

Rinna keskosa

Rinnad ei pea täit tähelepanu endale saama – paljudele naistele meeldib, kui katsuda nende rindade vahele jäävat lohukest. Kui sa ei oska muud teha, kõdita teda sealt sulega.

Häbe

Suguelundite väline pool on mõistagi väga tugev erogeenne tsoon. Et sellest maksimumi võtta, ära torma kohe kliitori kallale. Õrrita oma partnerit väga aeglaselt kasutades kas oma keelt, peenist, sõrme või sekslelu. Tee nagu pintsliga ringe ja liiguta üles-alla, kuni naine juba nõuab, et sa temasse siseneksid.

Kliitor